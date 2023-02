ATP Dubai 2023: il tabellone. Torna in campo Djokovic, per Sonego c’è Huesler (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna in scena un torneo ormai classico nel calendario del tour ATP. Il 500 di Dubai è solitamente frequentato da numerosi big, e l’albo d’oro parla da solo. Si tratta di uno degli eventi in cui Roger Federer ha maggiormente imposto il proprio dominio, vincendo otto volte tra il 2003 e il 2019 (in quest’ultima occasione si è trattato anche della sua centesima affermazione sul circuito maggiore). Chi, invece, si è proclamato trionfatore per cinque volte è Novak Djokovic, lo scorso anno fermatosi ai quarti di finale con il ceco Jiri Vesely. Stavolta per il serbo c’è un qualificato (o un lucky loser) all’esordio, ma il vero confronto thriller potrebbe arrivare ai quarti. Ci fosse di fronte il polacco Hubert Hurkacz potrebbe non essere un compito tanto semplice, ma non sono in pochi a sperare che torni il grande classico ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)in scena un torneo ormai classico nel calendario del tour ATP. Il 500 diè solitamente frequentato da numerosi big, e l’albo d’oro parla da solo. Si tratta di uno degli eventi in cui Roger Federer ha maggiormente imposto il proprio dominio, vincendo otto volte tra il 2003 e il 2019 (in quest’ultima occasione si è trattato anche della sua centesima affermazione sul circuito maggiore). Chi, invece, si è proclamato trionfatore per cinque volte è Novak, lo scorso anno fermatosi ai quarti di finale con il ceco Jiri Vesely. Stavolta per il serbo c’è un qualificato (o un lucky loser) all’esordio, ma il vero confronto thriller potrebbe arrivare ai quarti. Ci fosse di fronte il polacco Hubert Hurkacz potrebbe non essere un compito tanto semplice, ma non sono in pochi a sperare che torni il grande classico ...

