Atp Doha 2023 | montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Doha 2023, evento in programma dal 20 al 26 febbraio nella capitale del Qatar. Andrey Rublev è la prima testa di serie del tabellone, seguito da Felix Auger-Aliassime: entrambi sono alla ricerca di un riscatto dopo la prematura uscita a Rotterdam e ci provano cambiando condizioni e trasferendosi sul cemento outdoor per il doppio impegno Doha/Dubai prima di volare negli States. L'Italia è presente con Lorenzo Sonego, che sfiderà all'esordio l'eterno Andy Murray, entrato in tabellone con una wild card. COPERTURA TV TABELLONE Il montepremi totale del torneo è di €1.475.688, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti ...

