ATP Doha 2023, Daniil Medvedev batte Andy Murray e conquista il titolo (Di sabato 25 febbraio 2023) Daniil Medvedev trionfa all'ATP 250 di Doha 2023. Sul cemento qatariota il russo (testa di serie n.3) rispetta il pronostico e batte in finale il britannico Andy Murray (n.70 al mondo) con un doppio 6-4 in un'ora e 47 minuti di gioco, conquistando così il secondo titolo consecutivo dopo quello di settimana scorsa a Rotterdam (Olanda). Da lunedì il nativo di Mosca sarà il nuovo numero 7 al mondo. Medvedev parte forte e ruba subito il servizio al suo avversario. Murray cerca di riagganciare il rivale nel quarto game, ma spreca due palle del 2-2 e subito dopo subisce il 3-1. Superato il piccolo momento di difficoltà, il russo alza il livello nel quinto gioco e riesce a strappare ancora il turno di battuta ...

