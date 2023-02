Atletico Madrid-Real Madrid, follia di Correa: gomitata a Rudiger, espulso (Di sabato 25 febbraio 2023) follia di Angel Correa nel derby spagnolo tra Atletico e Real Madrid. Al minuto 63? infatti, l’attaccante dei Colchoneros entrato ad inizio secondo tempo, ha tirato una gomitata al petto di Antonio Rudiger, senza assolutamente nessun motivo. L’arbitro ha subito estratto il cartellino rosso, lasciando la squadra di Simeone in 10. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023)di Angelnel derby spagnolo tra. Al minuto 63? infatti, l’attaccante dei Colchoneros entrato ad inizio secondo tempo, ha tirato unaal petto di Antonio, senza assolutamente nessun motivo. L’arbitro ha subito estratto il cartellino rosso, lasciando la squadra di Simeone in 10. SportFace.

