Atletico Madrid, Griezmann: «Ora sono in ottima forma, ho lo stesso peso del 2016» (Di sabato 25 febbraio 2023) Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a LaLiga World della sua condizione fisica e mentale Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a LaLiga World. PAROLE – «Ogni minuto, ogni secondo che passa con questo scudetto al petto per me è motivo d’orgoglio. Giocare per questo allenatore e per questi compagni è speciale. Mi sono preparato molto in estate, quand’ero a Ibiza con la mia famiglia mi alzavo alle 7 del mattino per allenarmi. Ora sono in ottima forma, ho lo stesso peso del 2016, sto molto bene. Real Madrid? Il derby è una gara molto importante, di quelle da segnare in rosso sul calendario. Daremo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Antoine, attaccante dell’, ha parlato a LaLiga World della sua condizione fisica e mentale Antoine, attaccante dell’, ha parlato a LaLiga World. PAROLE – «Ogni minuto, ogni secondo che passa con questo scudetto al petto per me è motivo d’orgoglio. Giocare per questo allenatore e per questi compagni è speciale. Mipreparato molto in estate, quand’ero a Ibiza con la mia famiglia mi alzavo alle 7 del mattino per allenarmi. Orain, ho lodel, sto molto bene. Real? Il derby è una gara molto importante, di quelle da segnare in rosso sul calendario. Daremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Barcellona e #AtleticoMadrid hanno trovato l'accordo per Joao Felix - sportface2016 : #Liga Le formazioni ufficiali di #RealMadridAtleti - WaspadaOnline : Real Madrid vs Atletico Madrid: Carlo Ancelotti Belum Puas - Gian19721 : RT @SContropiede: @mirkonicolino Guarda dopo aver sentito il ragionamento di Ciro su borsa/atletico Madrid/mercato/ecc mi aspetto di tutto… - HaSegnatAJuv : @AnotherBrick94 @gippu1 Ok ti faccio il disegnino: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United,… -