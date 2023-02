Atletica | World Indoor Tour | Elena Bellò firma il record italiano! Bruni e Meslek sfiorano il colpo | staffilate di Tsegay e Holloway

(Di sabato 25 febbraio 2023) A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena l’ultima tappa del(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda l’leggera al coperto. Si trattava a tutti gli effetti di un antipasto degli Europei, che si disputeranno a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. All’evento hanno partecipato cinque azzurri, belle prove da parte di Robertae Ossama, che hanno sfiorato i rispettiviitaliani tra salto con l’asta e 1500 metri, mentreha realizzato ilitaliano dei 1000 metri. RISULTATIA BIRMINGHAM 1000 METRI (FEMMINILE) – ...

IlIndoor Tour dileggera, nella sua versione Gold, è giunto all'ultima tappa che andrà in scena a Birmingham a meno di una settimana dall'inizio degli Europei di Istanbul. Sono cinque gli ...Tocca a Fred Kerley far parlare di sé e lo fa con i fatti, mettendo in archivio la prima gara del 2023. In Australia va in scena il meeting di Melbourne, una tappa delContinental Tour livello gold. L'atleta britannico opta per i 200 metri e porta a compimento una prova degna di nota, un mezzo giro fatto in 20.32 (con vento contrario 0.9) senza nemmeno ...

La vittoria è per la canadese Alysha Newman con 4,78, seconda la slovena Tina Sutej (4,71). Nella tappa finale del circuito World Indoor Tour Gold trema anche un altro record italiano, anche qui per ...A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda l’atletica leggera al coperto. Si ...