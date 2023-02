Atletica, Sara Fantini spedisce il martello a 72.51: primato mondiale stagionale! L’azzurra vince i Campionati Italiani (Di sabato 25 febbraio 2023) Sara Fantini si è distinta sulla pedana di Rieti in occasione dei Campionati Italiani invernali di lanci. L’azzurra ha lanciato il suo martello a 72.51 metri, ad appena dieci centimetri dal suo personale in questo periodo dell’anno. La primatista italiana (75.77 metri a Madrid nel giugno 2022) ha messo le mani sul suo dodicesimo tricolore consecutivo, dando un bello squillo in questa annata agonistica dove cercherà conferme importanti dopo la medaglia di bronzo agli Europei e il quarto posto ai Mondiali nella passata annata agonistica. L’emiliana ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale (si è gareggiato abbastanza poco) e ha dato un bel segnale in vista della Coppa Europa di lanci, prevista a Leiria (Portogallo) nel weekend dell’11-12 marzo. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)si è distinta sulla pedana di Rieti in occasione deiinvernali di lanci.ha lanciato il suoa 72.51 metri, ad appena dieci centimetri dal suo personale in questo periodo dell’anno. La primatista italiana (75.77 metri a Madrid nel giugno 2022) ha messo le mani sul suo dodicesimo tricolore consecutivo, dando un bello squillo in questa annata agonistica dove cercherà conferme importanti dopo la medaglia di bronzo agli Europei e il quarto posto ai Mondiali nella passata annata agonistica. L’emiliana ha siglato la miglior prestazionestagionale (si è gareggiato abbastanza poco) e ha dato un bel segnale in vista della Coppa Europa di lanci, prevista a Leiria (Portogallo) nel weekend dell’11-12 marzo. ...

