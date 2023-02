Atletica: meeting Birmingham, record italiano di Elena Bellò nei 1000 metri indoor (Di sabato 25 febbraio 2023) Birmingham, 25 feb. -(Adnkronos) - Bel pomeriggio azzurro a Birmingham, con gli Europei indoor di Istanbul alle porte: Bellò al record italiano dei 1000 metri, Bruni 4,61 nell'asta, Meslek a un passo dal primato nei 1500. Il risultato-copertina è quello di Elena Bellò (Fiamme Azzurre) che nella distanza non abituale dei mille metri si esprime in 2:37.09 e sfila a Gaia Sabbatini il limite italiano, realizzato lo scorso anno proprio a Birmingham con 2:38.67. La vicentina delle Fiamme Azzurre è quarta nella prova dominata dalla britannica Laura Muir, 2:34.53 in solitaria. La gara di Bellò, alla prima esperienza in carriera nei 1000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. -(Adnkronos) - Bel pomeriggio azzurro a, con gli Europeidi Istanbul alle porte:aldei, Bruni 4,61 nell'asta, Meslek a un passo dal primato nei 1500. Il risultato-copertina è quello di(Fiamme Azzurre) che nella distanza non abituale dei millesi esprime in 2:37.09 e sfila a Gaia Sabbatini il limite, realizzato lo scorso anno proprio acon 2:38.67. La vicentina delle Fiamme Azzurre è quarta nella prova dominata dalla britannica Laura Muir, 2:34.53 in solitaria. La gara di, alla prima esperienza in carriera nei...

