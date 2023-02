Atletica, Ferdinand Omanyala indemoniato: folle 9.82 in inverno! Sciabolata sui 100, Jacobs e i big osservano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ferdinand Omanyala si è letteralmente scatenato e continua a inanellare prestazioni strabilianti sui 100 metri. Siamo nel pieno della stagione al coperto e settimana prossima si disputeranno gli Europei Indoor, ma il kenyano è già passato all’aperto e nel giro di 24 ore è entrato in una nuova dimensione: ieri aveva tuonato un superbo 9.86 nella sua Nairobi, oggi si è superato e ha timbrato un surreale 9.82. Un tempo esorbitante in termini assoluti, figuariamoci quando siamo ancora nell’inverno boreale,. Non si ha però ancora il riscontro del vento e deve ancora essere confermata la regolarità di questa prestazione, al momento i riscontri cronometrici del 27enne non figurano ancora nel database di World Athletics (la Federazione Mondiale). Ferdinand Omanyala, che una decina di giorni fa aveva battuto Marcell ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)si è letteralmente scatenato e continua a inanellare prestazioni strabilianti sui 100 metri. Siamo nel pieno della stagione al coperto e settimana prossima si disputeranno gli Europei Indoor, ma il kenyano è già passato all’aperto e nel giro di 24 ore è entrato in una nuova dimensione: ieri aveva tuonato un superbo 9.86 nella sua Nairobi, oggi si è superato e ha timbrato un surreale 9.82. Un tempo esorbitante in termini assoluti, figuariamoci quando siamo ancora nell’inverno boreale,. Non si ha però ancora il riscontro del vento e deve ancora essere confermata la regolarità di questa prestazione, al momento i riscontri cronometrici del 27enne non figurano ancora nel database di World Athletics (la Federazione Mondiale)., che una decina di giorni fa aveva battuto Marcell ...

