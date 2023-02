Atletica, a Birmingham Elena Bellò segna un nuovo record italiano nei 1000 metri (Di sabato 25 febbraio 2023) Bel pomeriggio azzurro a Birmingham, con gli Europei indoor di Istanbul alle porte: Bellò al record italiano dei 1000 metri, Bruni 4,61 nell’asta, Meslek a un passo dal primato nei 1500. Il risultato-copertina è quello di Elena Bellò (Fiamme Azzurre) che nella distanza non abituale dei mille metri si esprime in 2:37.09 e sfila a Gaia Sabbatini il limite italiano, realizzato lo scorso anno proprio a Birmingham con 2:38.67. La vicentina delle Fiamme Azzurre è quarta nella prova dominata dalla britannica Laura Muir, 2:34.53 in solitaria. La gara di Bellò, alla prima esperienza in carriera nei 1000 indoor, distanza che l’ultima volta aveva corso all’aperto dieci anni ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Bel pomeriggio azzurro a, con gli Europei indoor di Istanbul alle porte:aldei, Bruni 4,61 nell’asta, Meslek a un passo dal primato nei 1500. Il risultato-copertina è quello di(Fiamme Azzurre) che nella distanza non abituale dei millesi esprime in 2:37.09 e sfila a Gaia Sabbatini il limite, realizzato lo scorso anno proprio acon 2:38.67. La vicentina delle Fiamme Azzurre è quarta nella prova dominata dalla britannica Laura Muir, 2:34.53 in solitaria. La gara di, alla prima esperienza in carriera neiindoor, distanza che l’ultima volta aveva corso all’aperto dieci anni ...

