Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan (Di sabato 25 febbraio 2023) Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la sfida del campionato di Serie A contro il Milan Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per il Milan. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Chiwisa, Muhameti.Attaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Muriel, Vorlicky. L'articolo proviene da Calcio News 24.

