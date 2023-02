ASTON MARTIN AMR23: IMPRESSIONANTI PRESTAZIONI NEI TEST (Di sabato 25 febbraio 2023) Diversi team e piloti rivali hanno prestato attenzione all’ASTON MARTIN durante i TEST pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain. Le PRESTAZIONI del team di Silverstone sono state definite “molto competitive”. Lo spagnolo Fernando Alonso alla guida della (14) ASTON MARTIN AMR23 Mercedes in pista durante il secondo giorno di TEST di F1 al Bahrain International Circuit il 24 febbraio 2023 a Bahrain, Bahrain. Di recente c’è stato molto fermento nel campo ASTON MARTIN. Tutto è iniziato prima dell’inizio dei TEST pre-stagionali, quando i numeri dell’aerodinamica del team di Silverstone sembravano estremamente buoni. Sebbene i TEST non forniscano numeri rappresentativi, molti team e piloti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) Diversi team e piloti rivali hanno prestato attenzione all’durante ipre-stagionali di Formula 1 in Bahrain. Ledel team di Silverstone sono state definite “molto competitive”. Lo spagnolo Fernando Alonso alla guida della (14)Mercedes in pista durante il secondo giorno didi F1 al Bahrain International Circuit il 24 febbraio 2023 a Bahrain, Bahrain. Di recente c’è stato molto fermento nel campo. Tutto è iniziato prima dell’inizio deipre-stagionali, quando i numeri dell’aerodinamica del team di Silverstone sembravano estremamente buoni. Sebbene inon forniscano numeri rappresentativi, molti team e piloti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cospignatelli : Se davvero Aston Martin si è avvicinata alla Mercedes, o alla terza forza, è davvero un peccato che non ci sia Vett… - M_Paccia : @_rik46 Sono l'Aston Martin, sarebbe una buona scelta + una buonissima cosa per noi fan di Seb. Sono 2 cose che loro non farebbero mai - wkndigara : L'Aston Martin, a quanto pare, potrebbe fare meglio di Mercedes ?? #F1testing #AstonMartinF1 - red_arrow19 : RT @_rik46: “Sebastian Vettel potrebbe essere stato contattato dall'Aston Martin, nel caso in cui Lance Stroll non fosse in grado di guidar… - lios_1926 : cmq questa aston martin mi gasa se si conferma anche nelle gare puo puntare anche a qualche vittoria -