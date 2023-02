ASP di Enna | Concorso per 108 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’Azienda Sanitaria Provinciale diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 108in varie discipline. In Sicilia si cercano ben 108per affrontare le necessità di carenza di Personale in diverse specializzazioni, tra cui, chirurgia d’urgenza, cardiologia, anestesia e rianimazione, geriatria, ortopedia, neurologia, traumatologia, urologia, salute mentale, e sanità pubblica. Il Medico é la Figura Professionale più importante e necessaria per il benessere dell’intera popolazione. Con Professionalità e spirito di abnegazione si dedica alla salute dei cittadini tutti, senza distinzioni di genere, credo, e provenienza. Sono Persone Autorevoli, capaci, competenti, a cui, noi tutti, dobbiamo rispetto e gratitudine. Il Bando richiede laurea ...