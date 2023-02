Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023: The Voice Senior, Speciale Tg5 Maurizio Costanzo, Propaganda Live, dati Auditel e share (Di sabato 25 febbraio 2023) Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Il mese di febbraio prosegue, anzi sta quasi per terminare e poi ci toccherà dare il benvenuto al mese di febbraio. In ogni caso, nulla cambia per i telespettatori. Anzi, la programmazione tv è stata ricca, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche il venerdì sera. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)tv24, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Il mese diprosegue, anzi sta quasi per terminare e poi ci toccherà dare il benvenuto al mese di. In ogni caso, nulla cambia per i telespettatori. Anzi, la programmazione tv è stata ricca, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche ilsera. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 24 febbraio 2023: The Voice Senior, Speciale Tg5 Maurizio Costanzo, Propaganda Live, dati Audite… - CorriereCitta : Ascolti tv The Voice Senior e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto? Dati auditel e share di venerdì 24 febbraio 2023 - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - Renato65497671 : Ascolti.. Brambilla nobile.. I mobili. Non lavorano Mai che fa x vivere il BRAMBILLA? Fa così. Al venerdì va alla… -