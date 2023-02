Ascolti TV | Venerdì 24 febbraio 2023. The Voice Senior 25.2% (3,89 mln), Speciale su Costanzo 12.8% (2,08 mln) (Di sabato 25 febbraio 2023) Antonella Clerici - The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 24 febbraio 2023, su Rai1 la semifinale di The Voice Senior ha conquistato 3.897.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale5 Speciale Tg5 – Costanzo, l’Uomo che ha Cambiato la Tv ha incollato davanti al video 2.085.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 952.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i 786.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Paddington ha raccolto 557.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 L’arte della guerra è seguito da 244.000 spettatori con l’1.4%. Su Rete4 Guardia del corpo totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (5.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 787.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 490.000 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,24, su Rai1 la semifinale di Theha conquistato 3.897.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale5Tg5 –, l’Uomo che ha Cambiato la Tv ha incollato davanti al video 2.085.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 952.000 spettatori (4.8%) e N.C.I.S. Hawai’i 786.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Paddington ha raccolto 557.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 L’arte della guerra è seguito da 244.000 spettatori con l’1.4%. Su Rete4 Guardia del corpo totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (5.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 787.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 490.000 ...

