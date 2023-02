Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 24 febbraio 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 24 febbraio 2023, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Vince The Voice Senior su Rai1, che vince la prima serata con 3,9 milioni di spettatori. Lo Speciale Matrix dedicato a Maurizio Costanzo su Canale5 ne totalizza 2,1 milioni. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent The Voice Senior ha totalizzato 3897 spettatori (25,21% di share); su Canale5 lo Speciale Matrix – Maurizio Costanzo ha avuto 2085 spettatori (share 12,81%). Il film Paddington su Italia1 ha ottenuto 557 spettatori (3,06%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 952 spettatori (4,79%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 786 (4,59%); il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 febbraio 2023)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Vince The Voice Senior su Rai1, che vince la prima serata con 3,9 milioni di spettatori. Lo Speciale Matrix dedicato a Maurizio Costanzo su Canale5 ne totalizza 2,1 milioni.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent The Voice Senior ha totalizzato 3897 spettatori (25,21% di share); su Canale5 lo Speciale Matrix – Maurizio Costanzo ha avuto 2085 spettatori (share 12,81%). Il film Paddington su Italia1 ha ottenuto 557 spettatori (3,06%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 952 spettatori (4,79%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 786 (4,59%); il ...

