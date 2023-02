ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2023: THE VOICE SENIOR (25,2%), MATRIX (12,8%), ZORO (5,8%), CROZZA (5,7%), IL RICORDO DI COSTANZO TRA BORTONE (16,6%), MATANO (23,6%) E D’URSO (16,3%) (Di sabato 25 febbraio 2023) ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2023 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – non in ondaStorie Italiane – 714 16.80Storie Italiane – 758 14.60È Sempre Mezzogiorno! – 1652 16.80Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1923 15.40Oggi è un Altro Giorno – 1813 16.60Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 2051 22.20Vita in Diretta – 2649 23.60L’Eredità – 3360 23.50L’Eredità – 4388 25.80Tg1 – xSoliti Ignoti – 4679 22.80The VOICE SENIOR – 3897 25.20Speciale Tg1 + Viva Rai2! – 604 11.70 + 209 7.40 Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1051 22.30Mattino 5 News – 892 21.00Forum – 1500 20.60Tg5 – xBeautiful – xTerra Amara – 2769 24.90Uomini e Donne – non in ondaAmici + GF Vip – 1760 19.70 + 1568 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 febbraio 2023)TV 24· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – non in ondaStorie Italiane – 714 16.80Storie Italiane – 758 14.60È Sempre Mezzogiorno! – 1652 16.80Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1923 15.40Oggi è un Altro Giorno – 1813 16.60Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 2051 22.20Vita in Diretta – 2649 23.60L’Eredità – 3360 23.50L’Eredità – 4388 25.80Tg1 – xSoliti Ignoti – 4679 22.80The– 3897 25.20Speciale Tg1 + Viva Rai2! – 604 11.70 + 209 7.40 Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1051 22.30Mattino 5 News – 892 21.00Forum – 1500 20.60Tg5 – xBeautiful – xTerra Amara – 2769 24.90Uomini e Donne – non in ondaAmici + GF Vip – 1760 19.70 + 1568 ...

