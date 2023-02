Ascoli, i convocati di Breda per la sfida con il Benevento (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRoberto Breda ha convocato 24 calciatori per il match contro il Benevento in programma domani al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Rientrano in lista Simic e Dionisi, mentre tra gli assenti si segnalano l’ex Forte e Gnahorè per infortunio e gli squalificati Gondo e Giovane. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 28 Proia, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Forte, Gnahoré Squalificati: Giovane, Gondo Benevento, i convocati di Stellone per il match di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRobertoha convocato 24 calciatori per il match contro ilin programma domani al Cino e Lillo Del Duca di. Rientrano in lista Simic e Dionisi, mentre tra gli assenti si segnalano l’ex Forte e Gnahorè per infortunio e gli squalificati Gondo e Giovane. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 28 Proia, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Forte, Gnahoré Squalificati: Giovane, Gondo, idi Stellone per il match di ...

