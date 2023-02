Arsenal | Zinchenko indossa una fascia da capitano per omaggiare il primo anniversario della guerra in Ucraina – FOTO

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oleksandr, oggidell’per la sfida iniziata alle 16.00 contro il Leicester,unaspeciale Oleksandr, oggidell’per la sfida di Premier League iniziata alle 16.00 contro il Leicester,unaspeciale.will wear our captain's armband today, as a mark of respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine ?? pic.twitter.com/Zmg1AvGHAp—(@) February 25, 2023 Il giocatore ucraino, infatti, porta al braccio unadacon la bandiera dell’peril ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afcstuff : Full-time: Aston Villa 2-4 Arsenal (Watkins, Coutinho | Saka, Zinchenko, Martinez [og], Martinelli). #afc - CalcioNews24 : La fascia speciale di #Zinchenko - RobertaLove88 : @Arsenal Zinchenko siamo con te ???? - stephenoflyf : RT @afcstuff: Full-time: Aston Villa 2-4 Arsenal (Watkins, Coutinho | Saka, Zinchenko, Martinez [og], Martinelli). #afc - TheBoyCelestial : RT @afcstuff: Full-time: Aston Villa 2-4 Arsenal (Watkins, Coutinho | Saka, Zinchenko, Martinez [og], Martinelli). #afc -

Commenta per primo L'fa visita al Leicester nel sabato di Premier in una gara fondamentale per le velleità di ... Il capitano della squadra nella partita di oggi infatti sarà Alex, il ...(4 - 3 - 3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel,; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah, ...

Arsenal, omaggio all'Ucraina: Zinchenko capitano - Sportmediaset Sport Mediaset

Premier League, Aston Villa-Arsenal 2-4: Arteta ritrova la vetta Eurosport IT

Premier League, 22esima giornata: Manchester United-Crystal ... Eurosport IT

Aston Villa – Arsenal: Zinchenko fa 2-2, ecco il gol – VIDEO Generation Sport

Leicester-Arsenal, le formazioni ufficiali: presente Iheanacho, occhio ... Footballnews24.it

Arsenal make Oleksandr Zinchenko captain to mark Ukraine conflict - The Gunners opted for the gesture to acknowledge the first anniversary of the conflict in Zinchenko’s home country ...Oleksandr Zinchenko will captain Arsenal against Leicester today to honour the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine.