Arrotondamenti al supermercato | un piccolo trucco per risparmiare | semplicissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 febbraio 2023) Quando vai alla cassa deldevi fare attenzione agli: unper, molto semplice. In pochi se lo ricordano, dato che ormai sono passati più di vent’anni dall’introduzione dell’Euro, con questa che ha sempre diviso moltissimo l’opinione pubblico, e una delle prime tematiche era legato al valore dei centesimi. A lasciare perplessi erano soprattutto le monete da 1 e da 2, con l’Italia che dal 2018 è entrata a far parte di quelle nazioni che hanno deciso di non usufruirne più e di non stampare più questi piccolini “ramini”. Ovviamente però sono ancora in circolazione, con l’obbiettivo che però è quello di toglierli del tutto dal mercato ed ecco allora che i vari supermercati hanno dato via alla campagna dell’arrotondamento. AdobeIn questi casi si intende ...