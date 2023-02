Arrivati in Turchia gli alloggi della Nato: ospiteranno quattromila senzatetto (Di sabato 25 febbraio 2023) E' arrivato in Turchia il primo blocco di alloggi temporanei messo a disposizione dalla Nato per ospitare gli abitanti delle aree colpite dal terremoto: una volta completato il trasferimento... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 febbraio 2023) E' arrivato inil primo blocco ditemporanei messo a disposizione dallaper ospitare gli abitanti delle aree colpite dal terremoto: una volta completato il trasferimento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Arrivati in #turchia gli alloggi della #nato ospiteranno quattromila senzatetto - Patrizi38902073 : Per favore aiutiamo e doniamo anche per la Siria. ???????? In Siria non sono arrivati gli stessi aiuti della Turchia e… - AngoneseDavide : @giuslit evabbè........3 nuovi e grossi fuoristrada americani sono arrivati, la scorsa settimana, nel nord di Sanpi… - laboescapes : RT @muratcinar: #Turchia-#terremoto: Dal report dell'Unione delle Camere degli ingegneri e degli architetti: 'Gli aiuti alimentari sono arr… - oliva_susy : RT @FiorellaArcodi1: Turchia Grazie a tutti i volontari, umani e non, arrivati da ogni parte, una corsa contro il tempo per salvare vite..… -