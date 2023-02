Arrestato per truffa mentre era in albergo a Ischia (Di sabato 25 febbraio 2023) Ischia: eseguito un provvedimento per la carcerazione ai danni di un 50enne di Novare per truffa, l’uomo posto in arresto Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno Arrestato, presso un hotel di via Roma ad Ischia, M.P., 50enne di Novara, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 29 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per truffa, commessa a Gerenzano (VA) nel 2012. A dare diffusione dei dettagli della notizia una nota della Questura di Napoli. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter Rione Amicizia: eseguito un provvedimento per la carcerazione ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023): eseguito un provvedimento per la carcerazione ai danni di un 50enne di Novare per, l’uomo posto in arresto Ieri mattina gli agenti del Commissariato dihanno, presso un hotel di via Roma ad, M.P., 50enne di Novara, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 29 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per, commessa a Gerenzano (VA) nel 2012. A dare diffusione dei dettagli della notizia una nota della Questura di Napoli. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter Rione Amicizia: eseguito un provvedimento per la carcerazione ...

