ARPA Lombardia di Milano: Concorso per 6 Assistenti Tecnici (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia di Milano ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 6 Assistenti Tecnici, da assegnare all’Area degli Assistenti, ai quali verrà offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 2 Posti a favore dei Volontari delle Forze Armate. ARPA Lombardia sta cercando 6 Figure Professionali interessate al settore, quanto mai attuale, come quello dell’ambiente. Gli Assistenti Tecnici, che servono a Milano, si occupano principalmente di dare supporto logistico all’Ente, forniscono consulenze, tramite sopraluoghi e valutazioni. Conoscono l’aspetto burocratico del Sistema Ambientale. Grazie alla loro esperienza, e ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delladiha indetto unPubblico per la ricerca di 6, da assegnare all’Area degli, ai quali verrà offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 2 Posti a favore dei Volontari delle Forze Armate.sta cercando 6 Figure Professionali interessate al settore, quanto mai attuale, come quello dell’ambiente. Gli, che servono a, si occupano principalmente di dare supporto logistico all’Ente, forniscono consulenze, tramite sopraluoghi e valutazioni. Conoscono l’aspetto burocratico del Sistema Ambientale. Grazie alla loro esperienza, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ELISABETTASCOT7 : L'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPA Lombardia a servizio di centinaia di Operatori e Professionisti dell'econo… - IreneCafarelli : RT @ComuneMonza: #inquinamento #PM10 Arpa Lombardia ha registrato che i livelli di #PM10 hanno superato i limiti consentiti per più di 4 gi… - andytuit : 'Le centraline dell’Arpa Lombardia segnalano come l’aria a #Milano sia ormai #irrespirabile'… - ComuneMonza : #inquinamento #PM10 Arpa Lombardia ha registrato che i livelli di #PM10 hanno superato i limiti consentiti per più… -