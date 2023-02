Aria artica sull’Italia con venti gelidi | pioggia e neve | il meteo

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Confermato l’ingresso dirussa in Pianura Padana, in estensione anche a parte delle regioni centrali. Dopo un sabato mite, arriverà una domenica ventosa con freddo in intensificazione efino a quote di bassa collina o in pianura, su Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, prevede l’ingresso dell’fredda dalla Porta della Bora durante la prossima notte, con un calo termico graduale, ma intenso: le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi con il rischio di nevicate fino a bassissima quota. Insomma dopo un sabato mite, tipico di fine aprile, con le margherite nei campi e il termometro fino a 24°C, ecco che torna il crudo inverno. Nelle prossime ore un ciclone sulle Baleari, in lento spostamento verso Est, ...