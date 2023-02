Aree ed edifici dismessi: Bologna istituisce un albo per promuoverne la rigenerazione (Di sabato 25 febbraio 2023) La Giunta Lepore ha ufficialmente avviato il percorso di creazione dell’albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana. La creazione di un albo apposito si inserisce nelle grandi strategie urbane promosse dall’Amministrazione. Come previsto anche dal Piano Urbanistico Generale (PUG), gli immobili dismessi potranno essere convertiti ed accogliere attività temporanee di interesse pubblico e generale. Gli usi temporanei sono uno strumento importante della rigenerazione urbana perché permettono di vagliare con efficacia le diverse vocazioni del territorio e le esigenze della comunità. La Giunta ha approvato anche un bando, di prossima pubblicazione, che consente ai privati di segnalare eventuali immobili dismessi da destinare a usi temporanei. I proprietari potranno ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 febbraio 2023) La Giunta Lepore ha ufficialmente avviato il percorso di creazione dell’degli immobili resi disponibili per laurbana. La creazione di unapposito si inserisce nelle grandi strategie urbane promosse dall’Amministrazione. Come previsto anche dal Piano Urbanistico Generale (PUG), gli immobilipotranno essere convertiti ed accogliere attività temporanee di interesse pubblico e generale. Gli usi temporanei sono uno strumento importante dellaurbana perché permettono di vagliare con efficacia le diverse vocazioni del territorio e le esigenze della comunità. La Giunta ha approvato anche un bando, di prossima pubblicazione, che consente ai privati di segnalare eventuali immobilida destinare a usi temporanei. I proprietari potranno ...

