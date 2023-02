Area cargo di Malpensa | stop del Governo a Fontana La Valutazione dell’impatto ambientale non convince Pichetto Fratin E l’ampliamento frena

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 febbraio 2023) La notizia non ha ancora la conferma ufficiale ma già da alcuni giorni gira con insistenza nelle chat degli ambientalisti lombardi: l’allargamento dell’dell’aeroporto di, che fagociterebbe ben 44 ettari di brughiera del Parco del Ticino non si farà. Addio sogni di gloria A imporre lo– e sarebbe uno smacco per la maggioranza di centrodestra confermata in Regione alle ultime elezioni – sarebbe il ministero dell’Ambiente, guidato dal forzista Gilberto, che potrebbe non ritenere adeguata lad’impattopresentata da Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi. Il parere espresso sarebbe negativo, ma esistendo il vincolo del segreto amministrativo per i commissari, l’ufficialità sarà ...