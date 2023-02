Archeologia, scoperte fortificazioni in legno attorno a un forte romano (come sosteneva Cesare) (Di sabato 25 febbraio 2023) Per la prima volta gli archeologi hanno scoperto delle difese in legno che circondavano un antico forte romano, come sosteneva Giulio Cesare. La recinzione, sormontata da pali di legno appuntiti, simile all’odierno filo spinato, è il tipo di fortificazione di cui si conosce l’esistenza grazie agli scritti antichi dei latini. Tra questi scritti sul forte romano, appunto, quelli di Cesare. Ma di loro non era mai stato trovato alcun esempio. Le misure di difesa sono state ritrovate in quella che oggi è la città di Bad Ems, nella Renania-Palatinato, in Germania. La scoperta è stata annunciata dall’Università Goethe di Francoforte. forte romano, aveva ragione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Per la prima volta gli archeologi hanno scoperto delle difese inche circondavano un anticoGiulio. La recinzione, sormontata da pali diappuntiti, simile all’odierno filo spinato, è il tipo di fortificazione di cui si conosce l’esistenza grazie agli scritti antichi dei latini. Tra questi scritti sul, appunto, quelli di. Ma di loro non era mai stato trovato alcun esempio. Le misure di difesa sono state ritrovate in quella che oggi è la città di Bad Ems, nella Renania-Palatinato, in Germania. La scoperta è stata annunciata dall’Università Goethe di Franco, aveva ragione ...

