Antonino e Ginevra dopo il GF Vip: cosa è successo? Spinalbese rivede la figlia – VIDEO (Di sabato 25 febbraio 2023) cosa è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip che ha visto consolidare l’interesse reciproco tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Lei lo ha accolto appena eliminato e sono entrati in studio insieme. Antonino e Ginevra dopo il GF Vip: cosa è successo? Antonino e Ginevra hanno fatto sognare i fan con un inedito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 febbraio 2023)la diretta del Grande Fratello Vip che ha visto consolidare l’interesse reciproco traLamborghini? Lei lo ha accolto appena eliminato e sono entrati in studio insieme.il GF Vip:hanno fatto sognare i fan con un inedito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martinalanzare : RT @elisveglia: Nella vita, trovate qualcuno che vi guardi come Antonino guarda Ginevra #Gintonic - francy01950834 : #donnalisi ci pensate se esce Antonella. Lui non sa di Ginevra Lui al pensiero di lei fuori con Antonino ???????? - Susy56069011 : RT @Gio_gfsupporter: VOI SIETE DELICATEZZA E PURA VERITÁ ????????? SIETE IL NOSTRO ORGOGLIO? #gintonic #antonino #ginevra - blogtivvu : Antonino e Ginevra dopo il GF Vip: cosa è successo? Spinalbese rivede la figlia – VIDEO - Susy56069011 : RT @elisveglia: Nella vita, trovate qualcuno che vi guardi come Antonino guarda Ginevra #Gintonic -