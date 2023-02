Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una star del film vorrebbe un prequel su M.O.D.O.K. (Di sabato 25 febbraio 2023) Una star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha espresso il desiderio di vedere un prequel su M.O.D.O.K. in una versione più seriosa e meno comica. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise Marvel con Paul Rudd, ha introdotto sul grande schermo M.O.D.O.K., personaggio ben noto ai fan dei fumetti. A differenza della sua controparte cartacea, però, M.O.D.O.K. ha avuto una caratterizzazione più comica che non è andata a genio a molti. Proprio per questo Corey Stoll, attore che ne ha vestito i panni, ha espresso il suo desiderio di vedere un prequel su M.O.D.O.K. "Dopo averlo rappresentato in maniera così comica penso sarebbe divertente tornare indietro nel tempo e vederlo prima degli eventi del film. Vederlo davvero come una macchina ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Unadi Ant-Man and theha espresso il desiderio di vedere unsu M.O.D.O.K. in una versione più seriosa e meno comica. Ant-Man and the, terzo capitolo del franchise Marvel con Paul Rudd, ha introdotto sul grande schermo M.O.D.O.K., personaggio ben noto ai fan dei fumetti. A differenza della sua controparte cartacea, però, M.O.D.O.K. ha avuto una caratterizzazione più comica che non è andata a genio a molti. Proprio per questo Corey Stoll, attore che ne ha vestito i panni, ha espresso il suo desiderio di vedere unsu M.O.D.O.K. "Dopo averlo rappresentato in maniera così comica penso sarebbe divertente tornare indietro nel tempo e vederlo prima degli eventi del. Vederlo davvero come una macchina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Corey Stoll vorrebbe un prequel su M.O.D.O.K. ma ‘nessuno lo prenderebbe sul ser… - marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore voleva un cameo di Jennifer Coolidge nel film - marvelcinemaita : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, M.O.D.O.K. e le creature del Regno Quantico nei nuovi poster ufficiali - SilvSottile : #BoxOffice - #AntManAndTheWasp #Quantumania #AntManAndTheWaspQuantumania #AntMan sempre al comando, raggiunge quota… - badtasteit : #Avengers5, lo sceneggiatore di Ant-Man 3 ha grandi ambizioni -