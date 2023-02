Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il divario tra critica e pubblico. La Marvel è davvero in crisi? (Di sabato 25 febbraio 2023) Il primo cinecomic della Fase 5 del MCU spacca in due giornalisti di settore e audience, in una forbice sempre più larga che dà la misura di una piccola crisi qualitativa fisiologica o di un cambio percettivo del genere nel merito. L'analisi Quaranta produzioni totali, quindici anni di attività, più di 28 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Sono questi gli attuali numeri del Marvel Cinematic Universe, ad oggi il franchise più grande e redditizio dell'intera storia del cinema, un vero unicum creativo che resta ancora inimitabile. Il tempo passa però per tutti ed è vero quanto si sostiene ironicamente ne Lo straordinario mondo di Gumball: "Pensate davvero di poter chiudere delle persone in una stanza e pressarle perché tirino sempre fuori oro? Alla fine le storie cominceranno a ripetersi". Il riferimento nemmeno tanto velato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Il primo cinecomic della Fase 5 del MCU spacca in due giornalisti di settore e audience, in una forbice sempre più larga che dà la misura di una piccolaqualitativa fisiologica o di un cambio percettivo del genere nel merito. L'analisi Quaranta produzioni totali, quindici anni di attività, più di 28 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Sono questi gli attuali numeri delCinematic Universe, ad oggi il franchise più grande e redditizio dell'intera storia del cinema, un vero unicum creativo che resta ancora inimitabile. Il tempo passa però per tutti ed è vero quanto si sostiene ironicamente ne Lo straordinario mondo di Gumball: "Pensatedi poter chiudere delle persone in una stanza e pressarle perché tirino sempre fuori oro? Alla fine le storie cominceranno a ripetersi". Il riferimento nemmeno tanto velato ...

