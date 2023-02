Ant-Man 3: Evangeline Lilly: "Ho detto a Michael Douglas che è un GILF davanti a dei ragazzini" (Di sabato 25 febbraio 2023) Evangeline Lilly e Michael Douglas hanno recitato insieme sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantamania e l'attrice ha recentemente rivelato un retroscena esilarante. Evangeline Lilly ha detto a Michael Douglas che è un "GILF" e il leggendario attore hollywoodiano non aveva idea di che cosa stesse parlando: l'attrice di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha recentemente scherzato sul fatto che i suoi co-protagonisti (Douglas e Michelle Pfeiffer) sono due "GILF", ovvero due "nonni con cui vorrei andare a letto". "Ricordo che c'è stato un giorno semplicemente assurdo sul set, stavamo girando una scena in un ristorante ed eravamo in una sala d'attesa. Il regista stava filmando la sala ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023)hanno recitato insieme sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantamania e l'attrice ha recentemente rivelato un retroscena esilarante.hache è un "" e il leggendario attore hollywoodiano non aveva idea di che cosa stesse parlando: l'attrice di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha recentemente scherzato sul fatto che i suoi co-protagonisti (e Michelle Pfeiffer) sono due "", ovvero due "nonni con cui vorrei andare a letto". "Ricordo che c'è stato un giorno semplicemente assurdo sul set, stavamo girando una scena in un ristorante ed eravamo in una sala d'attesa. Il regista stava filmando la sala ...

