Anno giudiziario Vaticano, il Papa contro i reati finanziari: Il problema non sono i processi ma le condotte (Di sabato 25 febbraio 2023) Negli ultimi anni le controversie giuridiche e i relativi processi sono aumentati, come pure è aumentata, in non pochi casi, la gravità delle condotte che vengono in rilievo, soprattutto nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria. Qui bisogna essere chiari ed evitare il rischio di 'confondere il dito con la luna': il problema non sono i processi, ma i fatti e i comportamenti che li determinano e li rendono dolorosamente necessari. Infatti, tali comportamenti, da parte di membri della Chiesa, nuocciono gravemente alla sua efficacia nel riflettere la luce divina". Così il Papa all'inaugurazione dell'Anno giudiziario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

