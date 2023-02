Anna Foglietta, “la fine di un amore”: la segnalazione social diventa virale (Di sabato 25 febbraio 2023) “La fine di un amore in una foto. Grazie Roma per questo romanticismo metropolitano”. Una didascalia innocua quella di Anna Foglietta a corredo di uno scatto postato su Twitter. Guardando bene l’immagine, però, si può notare la presenza di un oggetto che ha scatenato l’ironia dell’attrice e, di conseguenza, quella dei suoi follower. Nella foto divenuta ben presto virale fa capolino, ai piedi di un cassonetto della spazzatura, un sex toy. E i commenti si sprecano: “Ne avrà trovato uno vero” scrive qualcuno facendo riferimento al dildo lasciato sul marciapiede, “Neanche Parigi è così romantica” osserva qualcun altro. E ancora: “Che fine ha fatto ‘il dono’? Questa società consumistica ci ha reso aridi ed egoisti. Non lo usi regalalo a qualcuno Ritroviamo la nostra umanità”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ladi unin una foto. Grazie Roma per questo romanticismo metropolitano”. Una didascalia innocua quella dia corredo di uno scatto postato su Twitter. Guardando bene l’immagine, però, si può notare la presenza di un oggetto che ha scatenato l’ironia dell’attrice e, di conseguenza, quella dei suoi follower. Nella foto divenuta ben prestofa capolino, ai piedi di un cassonetto della spazzatura, un sex toy. E i commenti si sprecano: “Ne avrà trovato uno vero” scrive qualcuno facendo riferimento al dildo lasciato sul marciapiede, “Neanche Parigi è così romantica” osserva qualcun altro. E ancora: “Cheha fatto ‘il dono’? Questa società consumistica ci ha reso aridi ed egoisti. Non lo usi regalalo a qualcuno Ritroviamo la nostra umanità”. La ...

