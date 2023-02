Anche Spalletti è stupefatto dal Napoli | “Dimostrazione di forza imperiosa Non ho parole”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 febbraio 2023) IlsorprendeLucianoche in conferenza stampa dichiara che è stata unadie non haIldominaad Empoli. Nella sala stampa dello stadio “Castellani” l’allenatore Lucianorisponde alle domande dei giornalisti sull’ottava vittoria consecutiva. Qual è l’analisi per la prestazione e la risposta della squadra dopo l’espulsione di Mario Rui? “In quel momento lì puoi subire il contraccolpo, ma i miei ragazzi lottano per cento minuti. Eppure non è una squadra facile, hanno rimontato contro la Lazio sotto 2-0, contro lo Spezia perdevano 0-2 in casa: entrambe le volte è finita 2-2. Poteva esserci un momento di calo nel caso dell’espulsione. Sono ...