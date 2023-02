Anche il governo italiano (finalmente) apre il dossier TikTok (Di sabato 25 febbraio 2023) Il governo italiano pensa di proibire l’utilizzo di TikTok ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riporta Repubblica in un’ intervista al ministro Paolo Zangrillo. La proposta circola da qualche giorno dopo che la Commissione Europea ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare entro metà marzo il social cinese di proprietà di ByteDance. Gli Stati Uniti tengono d’occhio la piattaforma almeno dalla presidenza Trump, quando un executive order del Presidente provò ad affrontare la “minaccia” posta dal social cinese, e il tema è di estrema rilevanza Anche per l’attuale amministrazione, visto che a dicembre ha ordinato di cancellare il social dai dispositivi di tutti i dipendenti governativi. A Roma, ricorda Zangrillo, le opzioni sul tavolo delle istituzioni sono due: seguire l’esempio degli alleati o prendere ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilpensa di proibire l’utilizzo diai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riporta Repubblica in un’ intervista al ministro Paolo Zangrillo. La proposta circola da qualche giorno dopo che la Commissione Europea ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare entro metà marzo il social cinese di proprietà di ByteDance. Gli Stati Uniti tengono d’occhio la piattaforma almeno dalla presidenza Trump, quando un executive order del Presidente provò ad affrontare la “minaccia” posta dal social cinese, e il tema è di estrema rilevanzaper l’attuale amministrazione, visto che a dicembre ha ordinato di cancellare il social dai dispositivi di tutti i dipendenti governativi. A Roma, ricorda Zangrillo, le opzioni sul tavolo delle istituzioni sono due: seguire l’esempio degli alleati o prendere ...

