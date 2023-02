Amici 22, C’è posta per te, Uomini e Donne: cosa salta e cosa andrà in onda (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella mattinata di ieri, venerdì 24 febbraio 2023, si è spento Maurizio Costanzo. Mediaset aveva già annunciato che ieri non sarebbe andato in onda l’appuntamento con Uomini e Donne, in rispetto della moglie del noto artista Maria De Filippi. Questo però non sarà l’unico programma dell’amata conduttrice a saltare per il tragico lutto che l’ha colpita. I programmi di Maria De Filippi non vanno in onda: saltano anche le registrazioni Questa sera, sabato 25 febbraio 2023, non andrà in onda C’è posta per te. Al posto della trasmissione ci saranno due speciali realizzati dal giornalista e conduttore insieme ad Enrico Mentana. Domani, invece, salterà la puntata di Amici 22 in favore di fiction Mediaset e di un appuntamento ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella mattinata di ieri, venerdì 24 febbraio 2023, si è spento Maurizio Costanzo. Mediaset aveva già annunciato che ieri non sarebbe andato inl’appuntamento con, in rispetto della moglie del noto artista Maria De Filippi. Questo però non sarà l’unico programma dell’amata conduttrice are per il tragico lutto che l’ha colpita. I programmi di Maria De Filippi non vanno inno anche le registrazioni Questa sera, sabato 25 febbraio 2023, noninC’èper te. Al posto della trasmissione ci saranno due speciali realizzati dal giornalista e conduttore insieme ad Enrico Mentana. Domani, invece, salterà la puntata di22 in favore di fiction Mediaset e di un appuntamento ...

