Amichevole di beneficenza in Turchia si trasforma in rissa (VIDEO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Doveva essere un'Amichevole di beneficienza, un modo per allontanare la paure e nel frattempo aiutare le vittime colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Si è trasformato invece in uno spettacolo indegno a causa di una rissa che dagli spalti è arrivata al rettangolo di gioco. A riportare la notizie è il Corriere dello Sport. L'Amichevole vedeva in campo le squadre del Kodžaelispor e del Sakarijaspor, entrambe impegnate per raccogliere fondi da devolvere alla vittime del sisma. Fin da subito però il match si è trasformato in una corrida, una guerriglia tre tifoserie. All'intervento delle forze dell'ordine, la situazione è addirittura peggiorata. Nei VIDEO che circolano in rete si può vedere un uomo privo di sensi che è stato accompagnato fuori dall'impianto dai ...

