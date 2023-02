Amanda Knox e la foto nel cortile della prigione: «Era la mia casa» (Di sabato 25 febbraio 2023) «Dopo esser stata condannata per omicidio a 26 anni di carcere, ho avuto un’epifania: non ero in attesa di riavere indietro la mia vita, non ero una turista smarrita in attesa di tornare a casa: ero una prigioniera e la prigione era la mia casa». In un lungo thread su Twitter, Amanda Knox racconta gli anni in carcere dopo la sentenza per l’omicidio di Meredith Kercher. Lei e Raffaele Sollecito furono condannati due volte per l’omicidio della studentessa inglese, per poi essere assolti in via definitiva dalla Cassazione. Ma oltre al racconto, la 35enne americana pubblica una foto in cui appare sorridente ed è lei stessa a spiegare dove si trovava. «Questa è una mia foto nel cortile della prigione nel ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) «Dopo esser stata condannata per omicidio a 26 anni di carcere, ho avuto un’epifania: non ero in attesa di riavere indietro la mia vita, non ero una turista smarrita in attesa di tornare a: ero una prigioniera e laera la mia». In un lungo thread su Twitter,racconta gli anni in carcere dopo la sentenza per l’omicidio di Meredith Kercher. Lei e Raffaele Sollecito furono condannati due volte per l’omicidiostudentessa inglese, per poi essere assolti in via definitiva dalla Cassazione. Ma oltre al racconto, la 35enne americana pubblica unain cui appare sorridente ed è lei stessa a spiegare dove si trovava. «Questa è una mianelnel ...

