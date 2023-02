Almeria-Barcellona (domenica 26 febbraio 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani chiamati alla reazione dopo la disfatta europea (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Barcellona sta compiendo un cammino perfetto in Spagna: ha vinto la Supercopa, è in semifinale di Copa ed è in testa alla Liga con ben 8 punti di vantaggio sul Real Madrid ma in Europa ha vissuto un’altra cocente delusione. dopo essere usciti nel girone con Bayern e Inter, i blaugrana hanno perso contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilsta compiendo un cammino perfetto in Spagna: ha vinto la Supercopa, è in semifinale di Copa ed è in testaLiga con ben 8 punti di vantaggio sul Real Madrid ma in Europa ha vissuto un’altra cocente delusione.essere usciti nel girone con Bayern e Inter, i blaugrana hanno perso contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Almeria-Barcellona (domenica 26 febbraio 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani chiamati alla rea… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Contusione al ginocchio sinistro per Ansu Fati, out con l'Almeria - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Contusione al ginocchio sinistro per Ansu Fati, out con l'Almeria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Contusione al ginocchio sinistro per Ansu Fati, out con l'Almeria - napolimagazine : BARCELLONA - Contusione al ginocchio sinistro per Ansu Fati, out con l'Almeria -