Almeno sei società hanno citato Twitter per il mancato pagamento delle utenze (Di sabato 25 febbraio 2023) Twitter non paga le bollette. A testimoniare quanto sta accadendo è una nuova citazione dell’azienda di Elon Musk da parte di Writer Inc., che ha deciso di rivolgersi ai tribunali californiani per poter avere quanto concordato in sede contrattuale. Al momento sarebbero non meno di sei le aziende coinvolte nella decisione di Twitter di non onorare il pagamento di quanto dovuto. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa sta accadendo e le possibili conseguenze per il social media. Ora sono sei le aziende che chiedono il rispetto dei pagamenti dovuti a Twitter Writer Inc. è solo l’ultimo nome di una lista che rischia di allungarsi sempre di più. Ad essa, infatti, Almeno stando alle notizie note, vanno aggiunte: Columbia REIT, ovvero il padrone di casa dell’azienda; Private Jet Services ... Leggi su moltouomo (Di sabato 25 febbraio 2023)non paga le bollette. A testimoniare quanto sta accadendo è una nuova citazione dell’azienda di Elon Musk da parte di Writer Inc., che ha deciso di rivolgersi ai tribunali californiani per poter avere quanto concordato in sede contrattuale. Al momento sarebbero non meno di sei le aziende coinvolte nella decisione didi non onorare ildi quanto dovuto. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa sta accadendo e le possibili conseguenze per il social media. Ora sono sei le aziende che chiedono il rispetto dei pagamenti dovuti aWriter Inc. è solo l’ultimo nome di una lista che rischia di allungarsi sempre di più. Ad essa, infatti,stando alle notizie note, vanno aggiunte: Columbia REIT, ovvero il padrone di casa dell’azienda; Private Jet Services ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI #Pogba “sogna l’Europa”. Titolo corretto: se sei un gioca… - MarcoFattorini : Almeno sei persone sono state uccise da un bombardamento russo che oggi ha colpito una fermata dell’autobus a Khers… - LaguzziD : @magianni2021 Tranquillo, sei in buona compagnia o almeno anche a me danno il voltastomaco ma sono sponsorizzati da… - guerino1988 : RT @Risorgiamo: ?????? ORRIBILE! INCIDENTE ANOMALO: Il filmato di sorveglianza mostra il terribile momento del crollo della MINIERA DI CARBON… - davidesolopllk : @radiosilvana @elpepito_78 hai messo i like a tweet in cui i tuoi compari ridevano di quelle foto. sei PEGGIO degli… -