Allarme rapine a Pozzuoli: fermato un uomo (Di sabato 25 febbraio 2023) Allarme rapine a Pozzuoli fermato un 42enne. L'indagato avrebbe commesso due rapine, una anche Quarto. Un'attività investigativa serrata e incessante ha permesso questa notte ai Carabinieri della stazione di Pozzuoli insieme ai militari della sezione radiomobile della locale compagnia di eseguire un fermo di indiziato di delitto nei confronti del 42enne E. B., un uomo di Quarto già noto alle forze dell'ordine. Il fermato è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso in danno di due esercizi commerciali. L'indagine – già avviata dallo scorso 20 febbraio, giorno in cui ignoti avevano rapinato il Gold Bet di Quarto – ha avuto una accelerazione ...

