Allarme fascismo, silenzio sulle nuove accuse alle Br: il “cattivo maestro” Curcio è di nuovo indagato (Di sabato 25 febbraio 2023) I giornali grondano di notizie sul ritorno dei “fascisti” e sul pericolo di un riesplodere degli anni di piombo, interpretando a senso unico e in modo strumentale la rissa fuori alla scuola di Firenze, sulla cui origine si deve ancora fare chiarezza, ma intanto sull’Allarme anarchici, con le minacce di scatenare l’inferno lanciate ieri dopo la conferma del 41-bis su Cospito, c‘è molto meno allarmismo. Se ne parla a margine, come fosse un dettaglio, così come sui giornale c’è poco spazio per un’altra incredibile vicenda che riguarda uno dei “cattivi maestri” della sinistra, il leader delle Brigate Rosse Renato Curcio. La nuova indagine sulle Br e Renato Curcio, ma si parla solo di fascismo A distanza di quasi 50 anni dall’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso, 45 anni, padre di tre bambini, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) I giornali grondano di notizie sul ritorno dei “fascisti” e sul pericolo di un riesplodere degli anni di piombo, interpretando a senso unico e in modo strumentale la rissa fuori alla scuola di Firenze, sulla cui origine si deve ancora fare chiarezza, ma intanto sull’anarchici, con le minacce di scatenare l’inferno lanciate ieri dopo la conferma del 41-bis su Cospito, c‘è molto meno allarmismo. Se ne parla a margine, come fosse un dettaglio, così come sui giornale c’è poco spazio per un’altra incredibile vicenda che riguarda uno dei “cattivi maestri” della sinistra, il leader delle Brigate Rosse Renato. La nuova indagineBr e Renato, ma si parla solo diA distanza di quasi 50 anni dall’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso, 45 anni, padre di tre bambini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Da non credere il doppiopesismo della sinistra...?? - Sardegnolo1 : RT @HoaraBorselli: La Preside di Firenze, quella dell’allarme fascismo per intenderci, qualche anno fa era candidata per il Pd. Nessun prob… - odioicomunisti : RT @HoaraBorselli: La Preside di Firenze, quella dell’allarme fascismo per intenderci, qualche anno fa era candidata per il Pd. Nessun prob… - UmbertoDebiasi : RT @HoaraBorselli: La Preside di Firenze, quella dell’allarme fascismo per intenderci, qualche anno fa era candidata per il Pd. Nessun prob… - Vvelasciavivere : RT @HoaraBorselli: La Preside di Firenze, quella dell’allarme fascismo per intenderci, qualche anno fa era candidata per il Pd. Nessun prob… -