Allarme bomba a Pisa, rivendicazione degli anarchici (Di sabato 25 febbraio 2023) Un gruppo anarchico vicino ad Alfredo Cospito ha rivendicato l'ordigno artigianale inesploso trovato giovedì scorso all'ingresso del tribunale di Pisa: "Abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai luoghi del potere". La Digos sta cercando le due persone immortalate dalle telecamere

