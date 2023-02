Alla galleria Interzone la mostra su “Ritournelles” di Félix Guattari (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando Gilles Deleuze venne a conoscenza dell’esistenza del breve e straniante testo “Ritournelles” di Felix Guattari lo definì un’opera strana e toccante. E l’opera, pubblicata postuma nel 1999, sette anni dopo la morte del suo autore, prima in Francia e poi arrivata in Italia per i tipi di Mimesis, e ora nuovamente tradotta e pubblicata in edizione limitatissima, è un librettino che mescola autobiografismo poetico, flusso di coscienza, decostruzionismo post-narrativo, memorie schizoidi, assai difficile da identificare e da far collimare con un qualche genere letterario. Non può quindi stupire che ad ospitare una mostra visuale e fotografica ispirata a questo testo sia una galleria capitolina che già dal nome, Interzone, situata in via Macerata 46, incuneata tra Pigneto, Prenestina e Casilina, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) Quando Gilles Deleuze venne a conoscenza dell’esistenza del breve e straniante testo “” di Felixlo definì un’opera strana e toccante. E l’opera, pubblicata postuma nel 1999, sette anni dopo la morte del suo autore, prima in Francia e poi arrivata in Italia per i tipi di Mimesis, e ora nuovamente tradotta e pubblicata in edizione limitatissima, è un librettino che mescola autobiografismo poetico, flusso di coscienza, decostruzionismo post-narrativo, memorie schizoidi, assai difficile da identificare e da far collimare con un qualche genere letterario. Non può quindi stupire che ad ospitare unavisuale e fotografica ispirata a questo testo sia unacapitolina che già dal nome,, situata in via Macerata 46, incuneata tra Pigneto, Prenestina e Casilina, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAGNroma : In occasione del finissage della mostra 'HOT SPOT' oggi l'ingresso alla Galleria Nazionale è gratuito per tutti dal… - GrossetoNotizie : 'Fernewh': le opere di Bertram Biersack in mostra alla galleria Spaziografico - - destinationflo : #DestinationFlorence ti propone un tour guidato alla Galleria dell'Accademia di un'ora per ripercorrere la storia d… - jgalvanduque : RT @MuseiRealiTo: Giovedì #2marzo h 17 appuntamento con il ciclo Storie dal tornio: attraverso un laboratorio interattivo dietro le quinte… - palermomaniait : Creazioni d'artigianato made in Sicily alla Galleria delle Vittorie - -