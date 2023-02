Alla camera ardente di Maurizio Costanzo arrivano Fiorello, Venier, Diaco e altri per un ultimo saluto (Di sabato 25 febbraio 2023) È stata allestita in Campidoglio la camera ardente per Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore spentosi a Roma venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Per porgere l’ultimo saluto al volto del Maurizio Costanzo Show arrivano i suoi colleghi e le personalità del mondo dello spettacolo. Maria De Filippi e il sindaco Gualtieri sorvegliano il feretro, con una foto del grande assente che osserva chiunque si avvicini per porgergli l’ultimo saluto. Mara Venier e Pierluigi Diaco arrivano Alla Sala della Promoteca con gli occhiali scuri per nascondere gli occhi gonfi dal dolore, e faticano a nascondere le lacrime. “Un alleato, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) È stata allestita in Campidoglio laper, giornalista e conduttore spentosi a Roma venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Per porgere l’al volto delShowi suoi colleghi e le personalità del mondo dello spettacolo. Maria De Filippi e il sindaco Gualtieri sorvegliano il feretro, con una foto del grande assente che osserva chiunque si avvicini per porgergli l’. Marae PierluigiSala della Promoteca con gli occhiali scuri per nascondere gli occhi gonfi dal dolore, e faticano a nascondere le lacrime. “Un alleato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : La camera ardente per Maurizio Costanzo sara' allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. La chiusura e' previst… - rtl1025 : ?? #MariaDeFilippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente per il marito… - enpaonlus : Cosa prevede la proposta di legge depositata alla Camera contro chi abbandona, maltratta e uccide gli animali - gre… - DaniloBatresi : RT @Boomerissima: Zia Mara che scoppia in lacrime appena arrivata alla camera ardente ???? #MaurizioCostanzo - dilauromariapia : RT @Boomerissima: Zia Mara che scoppia in lacrime appena arrivata alla camera ardente ???? #MaurizioCostanzo -