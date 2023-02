Alfredo Cospito si è condannato a morte (da solo) (Di sabato 25 febbraio 2023) Massimo rispetto per Alfredo Cospito, al netto di idee che non condivido. Massimo rispetto perché se è vero che ha deciso di sospendere pure gli integratori dopo 120 giorni di sciopero della fame e sarà confermato il rifiuto di ogni alimentazione forzata, questo significa che è un uomo che alle sue idee (sballate) ci crede davvero. A tal punto da lasciarsi morire. Però da qui a trasformarlo un “martire” ce ne passa. I suoi avvocati, dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dell’anarchico e ne ha confermato il regime del 41bis, parlano di “condanna a morte”. Ed è una scemenza. Come è una sciocchezza quella professata da Luigi Manconi, ex senatore e presidente dell’associazione “A buon diritto”, secondo cui il verdetto della Suprema Corte sarebbe stato una “sentenza politica” che “risente del clima artatamente creato ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 febbraio 2023) Massimo rispetto per, al netto di idee che non condivido. Massimo rispetto perché se è vero che ha deciso di sospendere pure gli integratori dopo 120 giorni di sciopero della fame e sarà confermato il rifiuto di ogni alimentazione forzata, questo significa che è un uomo che alle sue idee (sballate) ci crede davvero. A tal punto da lasciarsi morire. Però da qui a trasformarlo un “martire” ce ne passa. I suoi avvocati, dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dell’anarchico e ne ha confermato il regime del 41bis, parlano di “condanna a”. Ed è una scemenza. Come è una sciocchezza quella professata da Luigi Manconi, ex senatore e presidente dell’associazione “A buon diritto”, secondo cui il verdetto della Suprema Corte sarebbe stato una “sentenza politica” che “risente del clima artatamente creato ...

