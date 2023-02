Alfredo Cospito resta al 41 bis Ora rifiuta i farmaci  

Leggi su agi

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI -al 41 bis. Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi. Attualmente è detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato stato trasferito dal carcere di Opera, per motivi di salute. Da quando ha saputo del verdetto dei giudici,, secondo quanto apprende l'AGI, "il potassio e altri". L'anarchico sta quindi tenendo fede a quanto promesso nei giorni scorsi nel caso di una decisione sfavorevole della Suprema Corte. Dopo la sentenza è esplosa la rabbia degli anarchici, circa una ventina, che da ore stavano in presidio in piazza Cavour. "Assassini" hanno gridato alcuni manifestanti in segno di protesta. Poco ...