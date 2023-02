Alfredo Cospito | medico | “Beve solo acqua | zucchero e sale”

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La condizione è ancora mantenuta, ma senza integratori la situazione può aggravarsi di giorno in giorno”. E’ quanto ha spiegato questa mattina in un audio, in possesso dell’Adnkronos, inviato all’avvocato Flavio Rossi Albertini dalche questa mattina ha visitato in carcere. “Si è alzato dal letto, ha camminato autonomamente fino ad avere un colloquio seduto in cella. Mi ha detto di aver sospeso da ieri gli integratori, cosa che poi mi è stata confermata dalche era di guardia oggi. I parametri vitali sostanzialmente tengono – ha detto – persiste un quadro di grave denutrizione con una atrofia muscolare diffusa. Gli esami ematici mostrano valori di potassio ancora nei limiti, seppur più bassi rispetto al valore precedente, e valori di sodio al di sotto della norma. Mi ha ...

Nel corteo dei Cobas è atteso uno spezzone in solidarietà di, l'anarchico detenuto al 41 bis a cui ieri la Cassazione ha rigettato la richiesta di revoca del carcere duro. Lo ...Non accenna a terminare lo sciopero della fame avviato danell'ottobre del 2022. Nei giorni scorsi aveva ripreso ad assumere gli integratori per essere più lucido in vista della decisione della Cassazione sul 41 bis , che si è rivelata ...

