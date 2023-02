Aletica | la martellista Sara Fantini è campionessa italiana per il dodicesimo anno consecutivo

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023)si prende la scena a Rieti, al termine della prima giornata dei Campionati italiani invernali di lanci. Di nuovo a segno ladei Carabinieri, che conquista il suotitolo tricolorecon il primato stagionale di 72,51. La 25enne emiliana piazza subito la misura vincente, ma in tutto firma cinque lanci validi sopra i settanta metri e dimostra di essere in netta crescita di condizione dopo l’esordio di due settimane fa (67,38 a Bologna). La primatistaribadisce, così, un’imbattibilità a livello nazionale che dura dal 2017, tra estate e inverno. Per quello che contano le graduatorie stagionali in questo periodo, è la migliore prestazione mondiale dell’e un bel segnale in vista della Coppa Europa in programma tra ...