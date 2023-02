Alessandra Mussolini: «A 60 anni mi sento fluida» (Di sabato 25 febbraio 2023) Sul passaporto europeo vuole la voce «neutro» accanto a «maschio» e «femmina». «Detesto l’ipocrisia» dice la parlamentare Ue già concorrente di Ballando con le stelle. E con Panorama parla di scelte sessuali di costume e di politica Sul polso di Alessandra Mussolini è tatuata la lettera ebraica ghimel, che significa tre. «I miei tre figli, i miei tre cordoni ombelicali». Ma non solo. Vuol dire anche cambiare, allontanarsi dai propri schemi, evolversi. E nessuno meglio di lei negli ultimi tempi ha saputo farlo. Solo pochi giorni fa l’eurodeputata di Forza Italia ha rifiutato per protesta il lasciapassare europeo, «perché non è inclusivo». Cosa l’ha portata a cambiare punto di vista? Io sono sempre stata così. Adesso non ho più remore. Ricordiamoci della legge contro la violenza sessuale, di cui fui relatrice quando ero incinta della mia prima figlia, ... Leggi su panorama (Di sabato 25 febbraio 2023) Sul passaporto europeo vuole la voce «neutro» accanto a «maschio» e «femmina». «Detesto l’ipocrisia» dice la parlamentare Ue già concorrente di Ballando con le stelle. E con Panorama parla di scelte sessuali di costume e di politica Sul polso diè tatuata la lettera ebraica ghimel, che significa tre. «I miei tre figli, i miei tre cordoni ombelicali». Ma non solo. Vuol dire anche cambiare, allontanarsi dai propri schemi, evolversi. E nessuno meglio di lei negli ultimi tempi ha saputo farlo. Solo pochi giorni fa l’eurodeputata di Forza Italia ha rifiutato per protesta il lasciapassare europeo, «perché non è inclusivo». Cosa l’ha portata a cambiare punto di vista? Io sono sempre stata così. Adesso non ho più remore. Ricordiamoci della legge contro la violenza sessuale, di cui fui relatrice quando ero incinta della mia prima figlia, ...

